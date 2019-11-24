أنغام تفوز بجائزة هوليوود ميوزيك أواردز لسنة 2019

أعلنت أنغام حسب بيان صحفي فوزها بجائزة "هوليوود ميوزيك أواردز" على مستوى العالم لسنة 2019، وهي السنة التى طرحت فيها ألبوم "حالة خاصة جدًا"، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربى.



ومن ناحية أخرى تعمل الفنانة أنغام حاليا على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة.



وقالت أنغام في تصريح لـ"صدى البلد": "بالفعل بدأنا في اختيار أغاني الألبوم الجديد، وفي الوقت الحالي أستمع إلى كل الأعمال التي تعرض علي".



وأضافت أنغام "أتمنى أن يتواجد معي في الألبوم شعراء وملحنين وموزعين جدد، لأنني أحب تقديم الوجوه الجديدة، وأحب أن يبدأوا مشوارهم معي، كما أحب تجديد الدماء في الألبوم، وبالفعل هنالك أغنية لشخص جديد في هذا الألبوم".