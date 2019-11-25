أخبار الحوادث .. النائب العام يكشف ملابسات وفاة شهد طالبة صيدلة قناة السويس.. الاستروكس وراء قيام المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
سرق مسنة بالإكراه.. كشف غموض واقعة التعدي على لص بالشرقية
نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية في كشف واقعة تمكن الأهالى بدائرة مركز شرطة بلبيس من ضبط لص بناحية قرية سلمنت بدائرة المركز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر صورة ضحية التنقيب عن آثار داخل منزل سكني بطنطا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم في العثور على جثة الشاب "نادر رضا" ضحية أحداث التنقيب عن آثار داخل منزل سكني بطنطا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نزيف القضبان.. بتر ساق وذراع عامل بعد سقوطه أسفل قطار الجيزة
أصيب عامل ببتر في الساق والذراع اليمنى اثر سقوطه اسفل عجلات قطار الصعيد بمحطة الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني
أدلى المتهمان بقتل دجال فى الطالبية، باعترافات تفصيلية أمام مفتشى قطاع الأمن العام ، وأوضحت ربة منزل 31 سنة المتهمة الرئيسية بأنها تعرفت على المجنى عليه " ع .أ " بائع أقمشة بالموسكي؛ منذ عامين لعلاج نجلها من مس الجن وارتبطت بعلاقة غير شرعية معه ورغبت فى انهائها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فك لغز اختفاء جثة شاب من مدينة طنطا سقط في بئر حفرها أصحاب منزل قديم للتنقيب عن الآثار، وزعم أصحاب المنزل أن الجن الموجود علي المقبرة الأثرية خطفه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: التحقيق في ادعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن
أحال النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، وذلك للتحقيق فيها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على شابين بالدقهلية تعديا على معاق بالضرب
تمكنت مباحث طلخا من ضبط شابين قاما بالتعدى على عامل معاق وسبه والاستهزاء به أمام المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر حيثيات القضاء الإدارى بإقرار عقد عمومية المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين، غدا شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بند بند.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب إهانة المحكمة.. الحبس عاما مع الشغل لـ109 متهمين في قضية كتائب حلوان
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 109 متهمين بالحبس عاما مع الشغل بتهمة اهانة المحكمة، في محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وسواس قهري.. النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شهد طالبة الصيدلة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق الخاصة بوفاة الطالبة شهد أحمد كمال عن معاناتها من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، حيث انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش؛ للإقامة مؤقتًا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، وأقامت فيها مع صديقة لها، لتكون قريبة من الجامعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبطهما في وضع مخل بالآداب | إحالة أوراق قاتل ابنته وعشيقها بدمنهور للمفتي
قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف فتحى عبد الوارث، محمد المر، اليوم الأحد، في القضية رقم 20519 جنايات دمنهور، بإحالة أوراق موظف بدرجة مدير عام بشركة بترول قاتل ابنته وعشيقها ثانى ايام عيد الاضحى الماضى ضبطهما في وضع مخل بالآداب فى منزله الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: طالبة العريش ماتت منتحرة ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. فيديو
قال النائب العام المستشار حمادة الصاوي إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة؛ وذلك في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق الخاصة بواقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال؛ بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام لأولياء الأمور: أنصتوا لأبنائكم ولا تتركوهم للأمراض تنهش فيهم
وجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، رسالة إلى أولياء الأمور بأن يرفُقوا بالقوارير، وأن يمنحوا بناتهم قسطًا من أوقاتهم، قائلا: أنصتوا إليهن، وشاركوهن آلامَهن وآمالَهن، اطمئنوا وطمئنوهنَّ، وإن وجدتم من فتياتكم أو فتيانكم مرضًا فعالجوهم، فإن المرض النفسي داءٌ كأي داء، لا خجل فيه ولا حياء، والاعتراف به أول أسباب الشفاء، فأغيثوهم بالعلاج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
يتعاطي الاستروكس.. ضبط المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها للقبض علي فرارجي قتل زوجته بعد ما مزّق جسدها بـ 40 طعنة من "سيف" لخلافات بينهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية في كشف واقعة تمكن الأهالى بدائرة مركز شرطة بلبيس من ضبط لص بناحية قرية سلمنت بدائرة المركز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر صورة ضحية التنقيب عن آثار داخل منزل سكني بطنطا
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم في العثور على جثة الشاب "نادر رضا" ضحية أحداث التنقيب عن آثار داخل منزل سكني بطنطا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نزيف القضبان.. بتر ساق وذراع عامل بعد سقوطه أسفل قطار الجيزة
أصيب عامل ببتر في الساق والذراع اليمنى اثر سقوطه اسفل عجلات قطار الصعيد بمحطة الجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني
أدلى المتهمان بقتل دجال فى الطالبية، باعترافات تفصيلية أمام مفتشى قطاع الأمن العام ، وأوضحت ربة منزل 31 سنة المتهمة الرئيسية بأنها تعرفت على المجنى عليه " ع .أ " بائع أقمشة بالموسكي؛ منذ عامين لعلاج نجلها من مس الجن وارتبطت بعلاقة غير شرعية معه ورغبت فى انهائها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مزاعم بتسبب الجن فى غيابه .. لغز اختفاء جثة شاب وقع في بئر خلال التنقيب عن الآثار
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فك لغز اختفاء جثة شاب من مدينة طنطا سقط في بئر حفرها أصحاب منزل قديم للتنقيب عن الآثار، وزعم أصحاب المنزل أن الجن الموجود علي المقبرة الأثرية خطفه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: التحقيق في ادعاء عائشة الشاطر تدهور حالتها الصحية داخل السجن
أحال النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، وذلك للتحقيق فيها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على شابين بالدقهلية تعديا على معاق بالضرب
تمكنت مباحث طلخا من ضبط شابين قاما بالتعدى على عامل معاق وسبه والاستهزاء به أمام المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ننشر حيثيات القضاء الإدارى بإقرار عقد عمومية المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين، غدا شق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بند بند.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بسبب إهانة المحكمة.. الحبس عاما مع الشغل لـ109 متهمين في قضية كتائب حلوان
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، 109 متهمين بالحبس عاما مع الشغل بتهمة اهانة المحكمة، في محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وسواس قهري.. النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شهد طالبة الصيدلة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق الخاصة بوفاة الطالبة شهد أحمد كمال عن معاناتها من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، حيث انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش؛ للإقامة مؤقتًا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، وأقامت فيها مع صديقة لها، لتكون قريبة من الجامعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبطهما في وضع مخل بالآداب | إحالة أوراق قاتل ابنته وعشيقها بدمنهور للمفتي
قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف فتحى عبد الوارث، محمد المر، اليوم الأحد، في القضية رقم 20519 جنايات دمنهور، بإحالة أوراق موظف بدرجة مدير عام بشركة بترول قاتل ابنته وعشيقها ثانى ايام عيد الاضحى الماضى ضبطهما في وضع مخل بالآداب فى منزله الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: طالبة العريش ماتت منتحرة ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. فيديو
قال النائب العام المستشار حمادة الصاوي إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة؛ وذلك في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق الخاصة بواقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال؛ بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام لأولياء الأمور: أنصتوا لأبنائكم ولا تتركوهم للأمراض تنهش فيهم
وجه النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، رسالة إلى أولياء الأمور بأن يرفُقوا بالقوارير، وأن يمنحوا بناتهم قسطًا من أوقاتهم، قائلا: أنصتوا إليهن، وشاركوهن آلامَهن وآمالَهن، اطمئنوا وطمئنوهنَّ، وإن وجدتم من فتياتكم أو فتيانكم مرضًا فعالجوهم، فإن المرض النفسي داءٌ كأي داء، لا خجل فيه ولا حياء، والاعتراف به أول أسباب الشفاء، فأغيثوهم بالعلاج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
يتعاطي الاستروكس.. ضبط المتهم بتمزيق زوجته بـ سيف في الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها للقبض علي فرارجي قتل زوجته بعد ما مزّق جسدها بـ 40 طعنة من "سيف" لخلافات بينهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.