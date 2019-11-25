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اقتصاد

وفد حكومي أوغندي يزور مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
زار وفد حكومي اوغندي رفيع المستوى برئاسة وزير التخطيط الاقتصادي الاوغندي ، مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان والتي تضم أكبر تجمع لصناع الجلود في مصر وبها 113 مصنعا للأحذية والمنتجات الجلدية.

قال يحيي زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة - المشرف على إدارة مدينة صناعة الجلود بالعاشر ان زيارة الوفد الاوغندي أثنى على المشروع والتجمع الكبير من صناع الجلود في مكان واحد مشيرا إلى أن الوفد أشاد بالمدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة والتي تعمل بنظام التعليم المزدوج  ودورها في توفير عمالة فنية مدربة لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وقدرتها على تخريج 1200 عامل ماهر سنويا للقطاع خاصة وأن الطلاب يتلقوا التدريب والتعليم على أحدث الماكينات مما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل .

وأضاف زلط أنه بعد زيارة الوفد الأوغندي للمدينة تم عقد اجتماع في أحد فنادق القاهرة وذلك رغبة من الوفد الاوغندي في نقل تجربة مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان إلى اوغندا والاستفادة من خبرات مركز صناعات الجلود المتطورة في كيفية تنفيذ المشروع وتم خلال الاجتماع عرض مراحل تنفيذ مدينة الجلود والجدوى الاقتصادية منها ودورها في تطوير صناعة الجلود المصرية بحيث تكون بوابة القطاع للعالمية.  

تأتي زيارة الوفد الأوغندي لمدينة الجلود بالعاشر من رمضان  على هامش مشاركتهم في مؤتمر إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة  عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.
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