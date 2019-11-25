إقامة صلوات تجنيز تاسوني أنجيل بكنيسة مارجرس بسبورتينج



بدأت منذ قليل صلوات تجنيز جثمان تاسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل الاب الروحي للخدمة بالإسكندرية في كنيسة مارجرجس سبورتينج بالإسكندرية.



يحضر صلاة الجناز عدد كبير من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإسكندرية ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب غفير امتلأت بهم كنيسة مارجرجس بسبورتنج وامتد إلى فناءها.



وتميز الحضور من السيدات بحرصهن على ارتداء ملابس بيضاء اقتداءً بتاسوني أنجيل التي ارتدت الملابس البيضاء حين تنيح زوجها في سابقة لم تحدث من قبل، تبعتها بعدها أخريات.



ورقدت رفيقة عمر المتنيح القمص بيشوي كامل أمس عن عمر ناهز ٨٩ سنة، بعد حياة ممتلئة بالعطاء والخدمة على مدى حياتها.



والراحلة هى شقيقة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، كما لها أيضا شقيقين كاهنين، إلى جانب شقيقتين راهبتين في دير الشهيد أبي سيفين.