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حوادث

لعنة الثأر.. المؤبد لمزارع والسجن 15 سنة لوالده.. قتلا عاملا في قنا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مزارع بالسجن المؤبد والسجن 15 عاما لوالده لقيامهما بقتل عامل فى قرية دندرة، لوجود خصومة ثأرية بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي الجزار، و شريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن.

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2016 عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغًا بمصرع محمود حمدى أحمد- عامل ومقيم بقرية دندرة بمركز قنا، داخل سيارته بطلقات ناريه، نتيجة قيام مجهولين باطلاق النار عليه من بنادق آلية. 

وتبين من التحريات، أن كلا من مصطفى. س. ع و والده سعد و عمه حسين. ع، تربصوا للمجنى عليه للأخذ بالثأر، فتمت معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد و معاقبة الثانى بالسجن 15 عاما و براءة المتهم الثالث.
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