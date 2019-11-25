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فن

شاهد.. إلهام شاهين من العرض الأول لـ فيلم احكيلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:26 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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سيد احمد
نشرت الفنانة الهام شاهين صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت الهام شاهين قائلة: "من فعاليات مهرجان القاهرة السنمائى الدولى العرض الاول لفيلم احكيلى".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: قمر - منور - عسل.

يذكر أن شاركت الفنانة الهام شاهين فى الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
شاهد.. إلهام شاهين من العرض الأول لـ فيلم احكيلي
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