شاهد | أول رد فعل للحاوي وليد سليمان بعد ثلاثية الجونة

نشر وليد سليمان لاعب النادى الاهلى صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".



وعلق على الصورة قائلا: "الحمد لله".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي : "الحاوى - تستاهل والله - الكينج".



ونجح وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الجونة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات بطولة الدوري.



وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



