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نشأت الديهي: اللي هيغلط في بلدي هغلط فيه | فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:16 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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هاني حسين
وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة لمنتقديه، قائلا: "هو أنا هكلم محمد ناصر ومعتز مطر والقرضاوي باحترام ولا إيه.. أنا بتكلم بالطريقة دي واللي هيغلط في بلدي هغلط في أهله".

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" عندما تستقر الدولة المصرية وتصل إلى بر الأمان سأترك مجال الإعلام".

وتابع نشأت الديهي:" هناك خلية في لندن يقودها الإرهابي عزمي بشارة تهاجم الدولة المصرية عبر منابر قنوات الإخوان، وهناك العديد من الخونة في قطر وتركيا".

وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أنشأت محور 30 يوليو وأنفاق 3 يوليو في بورسعيد، وأطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف نشأت الديهي، "تم الإعلان اليوم عن 16 تجمعا صناعيا بمصانع تقدر بـ 4212 وحدة صناعية تتيح 17500 فرصة عمل".

وتابع نشأت الديهي، "تم افتتاح أكبر صالة رياضية مغطاة في سيناء بالعريش، ومصر صرفت آلاف الملايين من أجل إنشاء وتشييد المشروعات التنموية في كافة القطاعات".

وأوضح نشأت الديهي "المشاريع التنموية توفر العديد من فرص العمل للشباب وتلك المشروعات خفضت معدل البطالة لـ 7.5%".
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