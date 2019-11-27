رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بمؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، تحت عنوان "الإعلام في خدمة الإنجيل"، بمقر الكلية الإكليريكية بالمعادي، بدعوة من غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.



وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "أدعوَ قادةَ الكنائسِ المجتمعينَ لصياغةِ فكرٍ لاهوتيٍّ يمكنُ تناولُه إعلاميًّا، ويؤصِّلُ لمفهومِ الإعلامِ في قلبِ رسالةِ الإنجيلْ، وضرورةِ التفكيرِ في صياغةِ فكرٍ إعلاميٍّ جديدٍ يتعاطى مع الطفرةَ الإعلامية الحالية والتي تحتاجُ منَّا اليومَ كقادةِ كنائسِ استجابةً مناسبةً".



كما شارك في فعاليات المؤتمر الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



كذلك شارك أيضا، البطريرك الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية الماروني، والبطريرك مار إغناطيوس يوسف يونان، بطريرك السريان الأنطاكي.



كما شارك أيضا البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين، والمونسينيور حنا كلداني، النائب البطريركي للاتين في الناصرة، والمطران كريكور كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك في مصر.



