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تعليم

طب سوهاج تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال معهد الأورام بالمحافظة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:05 م
يومًا ترفيهيًا لأطفال
يومًا ترفيهيًا لأطفال معهد الأورام
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قســــم التعليــــم
نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، يومًا ترفيهيًا للأطفال بمعهد الأورام القومى بالمحافظة بمشاركة أكثر من ٧٠ طالبا وطالبة، وذلك للتخفيف من معاناتهم ورفع الحالة المعنوية لهم خلال فترة العلاج، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن زيارة المرضى تعد إحدى المبادرات الإنسانية التي تحرص الجامعة على القيام بها على مدار العام وذلك من أجل إدخال الفرحة والسرور على قلوب المرضى، حيث تعكس تلك الزيارات التواد والتراحم وتؤكد الترابط الإنساني بين المجتمع.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفي عبد الخالق عن سعادته بتلك الزيارة التي تأتى فى إطار حرص الجامعة على الدعم القوى والفعال للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية ، على أهمية الحالة النفسية والمعنوية للمريض، والتى يجب أن تكون فى أحسن حال لزيادة نسب الشفاء، وهو ما يتحقق بمثل تلك الزيارات التى تحقق السعادة لكل الأطراف.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن الزيارة تمثل المزج بين خطة الأنشطة الطلابية بكلية الطب وخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك للربط بين المؤسسة والمجتمع المحيط، موضحًا أن طلاب أسرة إشراقة بكلية الطب نظموا تلك الفعالية بحضور الدكتور علاء غالب مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، حيث شمل الحفل الخيرى بعض العروض المبهجة للأطفال وتوزيع الألعاب والحلوى على الأطفال المرضى ورفقائهم .
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