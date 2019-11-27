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جمبسوت ولا عباية.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة .. والجمهور: برضو حلوة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:12 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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رنا عصمت
نشرت الفنانة سيرين عبد النور مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة، مرتدية جمبسوت باللون الاسود ذات الاكمام الطويلة مطرز من عند الاكتاف باللون الاسود ، وهو ما جعله يشبه العباية، ونالت بعض التعليقات من الجمهور قائلين:" برضو حلوة..قمر".

أما من الناحية الجمالية اعتمدت سيرين عبد النور على وضع المكياج الذى تلاءم مع بشرتها،ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر،وتركت شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها.
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