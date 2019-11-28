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تكنولوجيا

هاتفHuawei Mate 30 Pro يصل الإمارات فى هذا الموعد.. يمكنك حجزه مسبقًا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت علامة هواوى الصينية عن ميعاد طرح هاتفها الجديد Huawei Mate 30 Pro فى الإمارات العربية المتحدة الموافق 1 ديسمبر القادم، بعد طرحه رسميًا فى العديد من الدول حول العالم، وهو من فئة الـ Flaghship.

ونجح هاتف Huawei Mate 30 Pro فى بيع أكثر من 7 ملايين نسخة فى شهرين فقط، منذ حفل إطلاقه الرسمى، ومن املتوقع أن يحقق مبيعات مرتفعة فى الشرق الأوسط لما يتمتع به هذا الهاتف القوى من مميزات.

يأتي Huawei Mate 30 Pro بشاشة قياس 6.53 بوصة من نوع Flex OLED بدقة 2400 × 1176. وكثافة تبلغ 409 بكسل لكل بوصة.

ويمتلك Huawei Mate 30 Pro على معالج Kirin 980 القوى مغ ذاكرة وصول عشوائي سعتى 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

ويحتوى Huawei Mate 30 Pro على كاميرا رباعية الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6 تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا بزواية عريضة UltraWide بدقة 40 ميجابكسل أيضا بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا Telephoto مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات والتكبير الرقمي حتى 30 مرة. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع كاميرا ToF.

ويدعم Huawei Mate 30 Pro كابل USB-C، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكي بقوة 27 واط، مع بطارية سعة 4500 ميللي أمبير، ويمكنك الحصول علي النسخة العادية مقابل 1099 يورو مايعادل 19500 جنيه، و 1199 يورو للنسخة التى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ما يعادل 21 ألف جنيه.
هاتفHuawei Mate 30 Pro يصل الإمارات فى هذا الموعد.. يمكنك حجزه مسبقًا
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