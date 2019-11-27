بوكية ورد وقبلة .. شاب يعبر عن حبه لـ منة شلبى .. فيديو

حرصت الفنانة منة شلبى على منح شاب من ذوي القدرات الخاصة قبلة على يده وذلك فى لفتة انسانية منها اثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.





وحرص الشاب ذو القدرات الخاصة على تقبيل يد منة شلبى ورأسها وقدم لها بوكيه ورد وعبر عن حبه لها وإعجابه الشديد بها وبأعمالها الفنية.





وكانت كرمت الفنانة منة شلبى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دروته الـ41 والتى تقام حاليا وتنتهى يوم الجمعة المقبل.





وتستعد منة شلبى لتصوير دورها فى مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" الذى يشاركها البطولة فيه الفنان آسر ياسين وتأليف وداد ابراهيم وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب والأديب ابراهيم عبد المجيد.



