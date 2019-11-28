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فن

بعد تصريحاتها عن فتى أحلامها مع إسعاد يونس.. ياسمين صبري تصدم جمهورها من جديد.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:03 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
بعد أن أثارت الفنانة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا أثناء استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس؛ خاصة أثناء تحدثها عن مواصفات فتى أحلامها، عادت مجددًا لتثير الجدل بتصريحات جديدة عن الزواج. 

وقالت ياسمين صبري، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، "ما حدث فى برنامج "صاحبة السعادة" لا يعبر عن آرائي في زوجي أو فتى أحلامي، بينما كانت عبارة عن فقرة تسلية تسألني فيها إسعاد يونس وأجيب بنعم أو لا". 

وأضافت ياسمين صبري، فى تعليق صادم لجمهورها، "أنا حاليا لا أبحث عن عريس حتى يمكن أن أقول عن مواصفات فتى أحلامي". 

وأوضحت ياسمين صبري، "أنها تستعد لتقديم عمل درامي جديد من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ولا يمكن أن تكشف عن أى تفاصيل جديدة عنه". 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى مسلسل "حكايتى" الذى شارك فى بطولته احمد صلاح حسنى وأحمد بدير، وكان من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.
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