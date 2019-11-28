في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية

تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة شادية التى قدمت عددا من الأعمال الفنية المحفورة فى أذهان ووجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.





تزوجت الفنانة شادية ثلاث مرات في حياتها، ولكن ناهد ابنة شقيقها والناقد السينمائي طارق الشناوي كشفا عن زيجة رابعة سرية.





حلت ناهد شاكر بعد وفاة شادية ضيفة ببرنامج "هنا العاصمة"، وقالت أثناء اللقاء، "عمتي كانت متزوجة من مصطفى أمين، وهو الزوج الثالث في حياتها، بعد عزيز فهمي وقبل صلاح ذو الفقار".





وكشفت ناهد شاكر، عن أنها لم تكن تعلم بأنها زيجة غير معلنة للجمهور لأن دائرة الأصدقاء المقربين منهم كانوا على علم بذلك، كما أن الكاتب الصحفي مصطفى أمين أثر في حياة شادية بشكل كبير في الجانب الثقافي وجعلها تحب القراءة أكثر.





خلافات كبيرة جمعت بين شادية وزوجها الثاني عزيز فتحي، واستمرت عاما كاملا في المحاكم، هي تطالب بالطلاق وهو يطالب ببيت الطاعة، وفي النهاية انتهى الخلاف إلى أنهما اتفقا على أن تتنازل شادية عن مستحقاتها من مؤخر صداق ونفقة وألا تدلي بأي تصريحات صحفية عن طلاقهما، في مقابل التنازل عن دعواه وألا يدلي بأي تصريحات أيضًا.