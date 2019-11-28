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أخبار البلد

ضبط محاولة تهريب 3 آلاف قسطرة طبية في مطار القاهرة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى عبد العزيز مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحوزة راكب قادم من فرنسا.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إير فرانس القادمة من فرنسا، اشتبه محمد أمين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من أمستردام ترانزيت باريس، نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد موافى وأحمد جبر مأمورى الفحص، وأفادا بوجود أجسام متماثلة، وبالعرض على سامى عبد العزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية فتبين وجود 3000 قسطرة طبية خاصة بالنساء مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 71 لسنة 2019.
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