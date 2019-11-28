ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم أزمته مع نقابة الموسيقيين.. محمد رمضان يحضر أول ألبوم له

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
سعيد فراج
قال الموزع الموسيقي رامي المصري، إنه يقوم خلال تلك الفترة بالتحضير لألبوم الفنان محمد رمضان الجديد، الذي سيصبح أول ألبوم له، بعد عدد من الأغاني والكليبات المنفردة التي طرحها مسبقًا.

وأضاف الموزع رامي المصري، في لقاء متلفز مع برنامج The Insiderبالعربي، عبر قناة دبي الفضائية، أن الألبوم سيحتوي على دويتو غنائي، مشيرًا إلى أن الألبوم سيكون مع مطرب غربي من خارج الوطن العربي.

وكشف رامي المصري، عن أسماء باقي صناع ألبوم محمد رمضان الأول، وحول أزمة «رمضان» مع هاني شاكر الأخيرة، أكد على مكانة نقيب الموسيقيين الهامة، واعدًا إياه بأن الألبوم سيشهد أغاني مختلفة وتحمل رسالة.

من جهة أخرى، حققت أغنية Money لـ محمد رمضان نجاحا كبيرا جدًا، حيث بلغت مليون و400 ألف مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب ، وهو ما أهلها لاحتلال المركز الأول ضمن قائمة الأغانى الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب فى مصر.

وتقول كلمات الأغنية: "هتتكلم بالـ Money .. خد كاش مابيفرقش مايهمناش .. حب الناس هو اللي عاش .. معايا هتشوفوا الاندهاش .. كله Money ماشي Money Money Money".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد يوم من طرحها.. أغنية Money لمحمد رمضان تحقق نصف مليون مشاهدة

شركة نجوم ريكورد تعيد طرح ألبوم "ليالنا" بطريقة الجرافيك

أغنية Money لـ محمد رمضان تكسر حاجز المليون مشاهدة.. فيديو

من جديد .. محمد رمضان رقم 1 على يوتيوب

تركي آل الشيخ يروج لـ حفل محمد رمضان في موسم الرياض

شاهد.. صورة نادرة لـ محمد رمضان برفقة الشرنوبي

ترشيحاتنا

أمينة كرم مطربة طيور الجنة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

فى ذكرى رحيلها.. سر اعتزال شادية وأمنيتها الأخيرة قبل الوفاة | نوستالجيا

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

ب2 جنيه مشروب يخلصك من التهاب الحلق بدون مضادات حيوية

تحرك برلماني عاجل بسبب خفض فائدة شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات

بعد ساعتين.. العالم العربي على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

AdvertisementS

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

في عيد ميلاد بوسي.. أول ظهور لـ رامي بركات شقيق هيثم أحمد زكي بعد رحيله

«الشيء من مأتاه لا يستغرب».. رسالة مثيرة من الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

عمار حمدي يكشف كواليس حديثه مع فايلر وشوقي غريب

تريند الفن | 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله.. سمية الألفي تتحدث عن شقاوة أحمد الفيشاوي وزوجته ترد

مصدر مقرب من بغداد بونجاح يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لـ الأهلي

بفستان أخضر قصير.. ليلى علوي بإطلالة تكشف عن زيادة وزنها

بفستان جريء.. سعر غير متوقع لإطلالة رانيا يوسف في اليوم الثامن من فعاليات القاهرة السينمائي

في عيد ميلاد شقيقتها.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

منتخب مصر يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا.. وجزر القمر تقفز 9 مراكز

أخبار الرياضة.. قرب رحيل ميتشو عن الزمالك.. سعد سمير و20 مليون مقابل أسامة جلال.. تعليق تركي آل شيخ على إساءة مرتضى منصور

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات

ديفليه أم مهرجان | شاهد كل صور رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

شاحنة عملاقة بقوة 3,974 حصان تباع مقابل 50 مليون ريال في الرياض