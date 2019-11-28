النائب محمد فؤاد يهاجم وزارة الصحة بسبب تجاهل حسم أزمة تحليل الـ pcr

انتقد النائب محمد فؤاد، استمرار المعامل المركزية بوزارة الصحة، في الامتناع عن إصدار تحليل pcr، مؤكدا أنه تقدم بالعديد من الخطابات والأدوات الرقابية بشأن هذه القضية، وكان التجاهل هو الرد الوحيد، وبقاء الأزمة قائمة.



وأوضح النائب محمد فؤاد، أن وزارة الصحة مستمرة في الامتناع عن وضع حل حاسم لأزمة اعتماد تحاليل ال pcr، على الرغم من تقديم طلب إحاطة في أكتوبر 2018، بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين المصريين العاملين ببعض دول التعاون الخليجي، وسؤال برلماني في مارس 2019 بشأن موعد اعتماد تحليل الـ "بي سي آر" للسفر إلى الخارج، موضحا أنه وبعد مناقشته، تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصحة بإعلان موقف واضح تجاه الإجراءات والقرارات الخاصة باعتماده في موعد أقصاه یومین، وهذا ما لم یحدث حتى الآن.



وأشار النائب محمد فؤاد، إلى أنه تقدم بخطاب إلى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب- باعتبارها اللجنة المنوطة بالنظر في هذا الأمر، بعد تفويضها من قبل لجنتي "الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي"، في 14 أبريل 2019، ولكن لم يتم الرد.



ونوه النائب محمد فؤاد، إلى أنه تقدم بخطاب آخر في 15 يونيو 2019، مؤكدا ان التجاهل هو السمة السائدة فى الرد على هذه الخطابات.



واستطرد النائب محمد فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة في 24 سبتمبر 2019 بشأن استمرار تجاهل وزارة الصحة في وضع حل جذري لأزمة اعتماد تحليل ال pcr، ولكن دون جدوى أيضا، ونظرا لحالة الضغط من قبل المواطنين؛ مما تسبب فى حرج شديد له.



وطالب النائب محمد فؤاد، بضرورة الوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة الأسباب الرئيسية للتجاهل، واستمرار الامتناع عن إجراء التحليل المذكور.