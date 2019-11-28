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برلمان

قومي المرأة يدرس مقترحات النساء في قانون الأحوال الشخصية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:29 م
الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
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مصطفى رماح
استمع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، لكل مطالب السيدات ، والتى اعتبرها جزءا من ورقة العمل التي سيعتمد عليها خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية .

كما استمع المجلس القومى للمرأة لشكاوى السيدات وسوف يعقد لقاء مع بعض منهن ويستمع لآرائهن خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية .

وسيشكل النائب محمد أبو حامد "عضو لجنة التضامن بمجلس النواب" لجنة لدراسة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة استجابة لمطالب سيدات مصر.

كما يتابع الدكتور عبد الهادى القصبي "رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب" مطالب سيدات مصر المطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية .
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