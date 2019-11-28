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رياضة

مشادة بين رضا عبدالعال وجماهير بلدية المحلة بسبب الأهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:03 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
نشبت مشادة كلامية بين رضا عبدالعال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة مع الجماهير بعد الفوز علي فريق الأولمبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

ودار نقاش حاد بين رضا عبدالعال المدير الفني وجماهير فريق بلدية المحلة بسبب توقفهم عن تشجيع الفريق بعد تأخر الفوز أمام فريق الأوليمبي وضرب مثالا بجماهير النادي الأهلي التي تستمر في تشجيع الفريق حتى الدقيقة 97 .

وقاد رضا عبدالعال المدير الفني بلدية المحلة للفوز الثاني علي التوالي منذ توليه المهمة بعد الفوز علي بيلا بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الماضية.

بهذه النتيجة يصعد فريق بلدية المحلة الى النقطة الثامنة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بينما توقف رصيد الأوليمبي عند النقطة 4 في المركز التاسع .
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