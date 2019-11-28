تصرف غريب من باسم مرسي.. أخبر حارس الإنتاج عن مكان ركلة الجزاء

حرص عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، على التعليق على تعادل فريقه مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



تعادل الإنتاج الحربي سلبيًا مع نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة الأكبر محليًا.



وقال عامر في تصريحاته عبر قناة "تايم سبورتس": "حصدنا نقطة في ظل ظروف المباراة وطرد أحمد مجدي، المباراة كانت سجالا في الشوط الأول بين الفريقين".



وأوضح: "الفترة الطويلة لمدة شهر أثرت علينا بعض الشئ عكس الجيش الذي لعب مباراة".



وواصل: "ألعب في ضربات الجزاء على التوقع رقم واحد، وإحساسي وهناك لاعبون في الملعب تقول لي ستلعب في اليمين أو الشمال". واختتم: "وباسم مرسي أبلغني ضربة الجزاء ستلعب في هذا الاتجاه، لكن ألعب على إحساسي وليس لي علاقة بأحد".