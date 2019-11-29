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مرأة

تعرف على أسباب فقدان الوزن المفاجئ خلال فترة الحمل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
نقص الوزن المفاجئ
نقص الوزن المفاجئ فى فترة الحمل
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نهى هجرس
تتعرض النساء اللاتي يحملن فى الثلاث أشهر الأولى من شهور الحمل إلى الغثيان، والقيء بشكل متكرر مما يجعلهن يخسرون الكثير من أوزانهم، ولكن يجب عليكن أن يحرصن على تناول السعرات الحرارية الكافية لصحتك وصحة الطفل لينمو بشكل صحي، ولكن بعض النساء يظلن يفقدن الوزن بشكل غير طبيعى، وقد قدم موقع "very well family" أسباب فقدان الوزن وخطورته وهى:-

- يمكن أن يكون فقدان الوزن فى الثلاثة أشهر الأولى طبيعي للكثير من النساء بسبب تقلبات المعدة اعتيادها على شئ جديد، ولكن بعض النساء يظلوا يفقدون الوزن بشكل كبير، والذى يمكن ان يكون ناتج عن الغدة الدرقية والتقيؤ المستمر لذلك يجب الانتباه جيدًا لمثل هذه الحالات.

- تعانى بعض النساء من اكتئاب الحمل الذي من المحتمل أن يزيد من عملية القئ، والغثيان بشكل أكبر مما يسبب جفاف شديد وعدم القدرة فى الحفاظ على الطعام مما يسبب فقدان كبير فى الوزن

- تتغير هرمونات الجسم بشكل كبير خلال فترة الحمل، ويمكن أيضاَ أن ينقلب نشاط الغدة الدرقية مما يسبب فرط النشاط الذي يؤدى إلى فقدان مفاجئ في الوزن.
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