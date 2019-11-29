خليجي 24 | قطر تهزم اليمن بنصف دستة أهداف

اكتسح منتخب قطر نظيره اليمني بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24".



يذكر أن بطولة خليجي 24 تقام في دولة قطر خلال الفترة 26 من شهر نوفمبر ، حتى الثامن من شهر ديسمبر.



وافتتح عبد الكريم حسن التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي 2-0.



وفي الشوط الثاني، عزز المعز علي تقدم منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 57، قبل أن يوقع عبد الكريم حسن على الهاتريك الخاص به من ضربة جزاء، في الدقيقة 72.



وفي الدقيقة 85، أضاف عبد الله عبدالسلام الهدف الخامس قبل أن يختتم أكرم عفيف مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 90 ، ليحقق العنابي أول انتصارته في البطولة.



وكان المنتخب القطري قد خسر في أولى مبارياته أمام المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر المنتخب اليمني أمام منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة.



وبتلك النتيجة، تحصل منتخب قطر على أول 3 نقاط له في البطولة، لتضعهم في المركز الثاني، بينما توقف منتخب اليمن عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.