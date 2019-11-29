ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليلى علوى: هذا أكثر شيء أبهرنى بـ مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:11 م
ليلى علوى
ليلى علوى
Advertisements
حمزة شعيب
أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وأضافت علوي خلال حوارها مع قناة dmc: «أكثر الأشياء التي أعجبتني هذا العام هي وجود الشباب الذين ساهموا في تنظيم المهرجان، أو الحاضرين في فعاليته، ومبروك علينا ومبروك على القاهرة الدولي في دورته الـ41».

ونوهت إلى أن اختيار الأفلام هذا العام كلها مهمة ومتنوعة وشبيه بالمشاكل التي نتعرض لها ونشعر بها، وضيوف المهرجان مميزين وحابين الفعاليات.

واختارت ليلى علوي، في فقرة watch it فيلم "الأرض" بطولة محمود المليجي، وعزت العلايلي وعدد من النجوم وإخراج يوسف شاهين، موضحة أن الفيلم عندما نشاهده هو نفس المعنى والحماس، ونفس الألم والفرح.

كما اختارت فيلم "ثرثرة فوق النيل"، والمكون من مجموعة ممثلين كبار، وإخراج حسين كمال، وقصة نجيب محفوظ، بكل العظماء الذين أثروا فينا في السينما"، وفيلم "الكرنك"، من روائع الفنانة سعاد حسني، ونور الشريف، وعلي بدرخان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلى علوي: عرض أفلام جديدة لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي

ليلى علوي تشارك في ندوة شريف عرفة على هامش مهرجان القاهرة

بـ فستان أسود قصير | ليلى علوي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

شاهد.. ليلى علوي بإطلالة جديدة بمهرجان القاهرة السينمائى

ليلة تكريم يوسف شريف رزق الله في القاهرة السينمائي بحضور إلهام شاهين وليلى علوي .. صور

شاهد.. رد فعل الجماهير على إطلالة ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

وزير إماراتي: دول عربية تسعى لتكون تحت وصاية إقليمية

سأذهب إليه.. كلوب يرد على مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

180 قرشا.. الجنيه يستعيد جزءا من قيمته أمام الدولار خلال 2019

تواصل جرأتها.. منى ممدوح بفستان جلد في ختام مهرجان القاهرة

الأهلي والنجم الساحلي.. طرد لـ أيمن أشرف في أول ربع ساعة

بالأحمر الناري.. أروى جودة تستعرض أناقتها فى حفل ختام القاهرة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن رانيا يوسف | نجمات خطفن الأنظار بإطلالات محتشمة في ختام القاهرة السينمائي

150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بـ بدلة صعيدي في الجامعة الأمريكية | محمد هنيدي يسخر من ظهوره بـ ختام مهرجان القاهرة