أخبار النادي الأهلي اليوم..خسارة في القدم واليد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو
حقق فريق النجم الساحلى الفوز على حساب منافسه النادي الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين
حقق فريق يد الزمالك، فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 22-20، في اللقاء الذي جمع الفريقين فى صالة 5 أكتوبر الدولية، في ختام المرحلة الاولى لدوري اليد للمحترفين.
شاهد .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد المباراة
وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد إنتهاء المباراة بفوز الساحلي علي الاحمر عن طريق ياسين الشيخاوي .
مدير تعاقدات الأهلي يهاجم التحكيم الأفريقي في مباراة النجم الساحلي
علق امير توفيق، مدير ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من النجم الساحلي بهدف دون رد في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
فايلر يخفق في تحقيق رقم قياسي تاريخي بعد الخسارة من النجم الساحلي
تلقى النادي الأهلي هزيمة بشق الأنفس،أمام مضيفه نادي النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، وذلك في افتتاحية مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو
حقق فريق النجم الساحلى الفوز على حساب منافسه النادي الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين
حقق فريق يد الزمالك، فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 22-20، في اللقاء الذي جمع الفريقين فى صالة 5 أكتوبر الدولية، في ختام المرحلة الاولى لدوري اليد للمحترفين.
شاهد .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد المباراة
وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد إنتهاء المباراة بفوز الساحلي علي الاحمر عن طريق ياسين الشيخاوي .
مدير تعاقدات الأهلي يهاجم التحكيم الأفريقي في مباراة النجم الساحلي
علق امير توفيق، مدير ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من النجم الساحلي بهدف دون رد في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
فايلر يخفق في تحقيق رقم قياسي تاريخي بعد الخسارة من النجم الساحلي
تلقى النادي الأهلي هزيمة بشق الأنفس،أمام مضيفه نادي النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، وذلك في افتتاحية مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.