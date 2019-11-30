أخبار النادي الأهلي اليوم..خسارة في القدم واليد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:حقق فريق النجم الساحلى الفوز على حساب منافسه النادي الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.حقق فريق يد الزمالك، فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 22-20، في اللقاء الذي جمع الفريقين فى صالة 5 أكتوبر الدولية، في ختام المرحلة الاولى لدوري اليد للمحترفين.وقعت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد إنتهاء المباراة بفوز الساحلي علي الاحمر عن طريق ياسين الشيخاوي .علق امير توفيق، مدير ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من النجم الساحلي بهدف دون رد في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.تلقى النادي الأهلي هزيمة بشق الأنفس،أمام مضيفه نادي النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، وذلك في افتتاحية مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.