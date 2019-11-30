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منوعات

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عزة عاطف
فوجئت أم يمنية بأن ابنتها ذات الـ9 سنوات مطلوبة في "بيت الطاعة" أو "بيت الخلوة الشرعية" لتاجر مخدرات محكوم عليه بالإعدام وأنه أمام القانون والشرع زوجها.

تلقت الأم عدة اتصالات من السجن المركزي العام في صنعاء تفيد بضرورة إحضار ابنتها الصغيرة "هديل" لبيت الخلوة الشرعية بعدما عقد قرانها أبوها المسجون على زميله تاجر المخدرات المحكوم عليه بالإعدام.

وقد خافت الأم كثيرًا على بناتها الأربعة بعدما تركهم أبوهم ودخل السجن بتهمة السرقة، والآن يدمر مستقبلهم بتزويجهن لمسجلي خطر دون علمهن.

سجلت الأم مقطع فيديو وأرسلته لـ«هيفا مالك» ناشطة يمنية راجية إياها أن تنشره لإنقاذ ابنتها الصغيرة بمنع هذا الزواج وإثبات بطلانه، وقد أثار المقطع غضب الرأي العام اليمني وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مطالبين ببطلان الزواج.

تعمل الأم في تنظيف المنازل دون عائل أو مصدر دخل، ولم يكتف الأب بتشريد زوجته وبناته بل أراد تدمير براءتهم والحكم عليها بالإعدام.
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