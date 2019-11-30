يقتل 700 ألف شخص سنويا .. البعوض أخطر مخلوق يهدد الإنسان

يبدو أن الضحايا ليسوا في الحروب فقط بل في أغلب الأحيان يكون سبب الوفاة هو بعوضة أو حشرة أو ربما حيوان مفترس .. أو إنسان .



وفقا لما ورد في موقع " ساينس ألرت " فقد نشر دراسة تفيد أن هناك مخلوقات خطيرة تعيش معانا في الكوكب أخطرها الإنسان لأنه تسبب في قتل آلاف من البشر إلا أن هناك مخلوقات آخرى أكثر وحشية برغم أننا لا نتوقع ذلك .



و في السطور التالية سنعرض هؤلاء الوحوش من الأكل إلى الأكثر ضررا :



-أسماك القرش: 6 وفيات في السنة



-الأسود ..22 حالة وفاة في السنة، نشرت دراسة أجريت عام 2005، أنه منذ عام 1990 قتلت الأسود 563 فردا في تنزانيا وحدها، أي بمعدل 22 شخصا في السنة وسطيا.



-الديدان الشريطية.. 700 وفاة في السنة، تعتبر تلك الدودة من الديدان الشرسة التي تفتك بالإنسان في غضون أيام قليلة .



-التماسيح.. 1000 وفاة سنويا،بالرغم من أنها بعيدة إلى حد ما عن البشر إلا انها لا تترك فريستها تهرب برا أو بحرا .



-الثعابين.. 100 ألف وفاة سنويا ، الثعابين من الزواحف القاتلة بحرفة عالية ومهارة وسرعة فلا تستطيع فريستها الهرب من فكها .



-الإنسان.. 437 ألف وفاة سنويا ،كشفت الدراسات أن هناك نحو 437 ألف جريمة قتل في عام 2012 .



- البعوض.. 750 ألف وفاة في السنة، تلك الحشرة التي حيرت الكثير من الدارسون فهي لديها القدرة على إمتصاص دم فريستها مع إمكانيتها نقل فيروسات قد تكون السبب الأول في موت الإنسان .