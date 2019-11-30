الزمالك_فارس_افريقيا يشعل تويتر.. ومغردون: ما تشمتش فينا الأهلي

يدخل نادي الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه مازيمبى الكونغولى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على إستاد تى بى مازيمبى بمدينة لوبومباشي، فى بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ودشن عدد من جماهير الكرة هاشتاج #الزمالك و #الزمالك_فارس_افريقيا ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





وجاءت التعليقات كالتالى : _





اللهم فرحه ويكون سببها الزمالك⁦❤️⁩

#الزمالك





#الزمالك

#الزمالك_فارس_افريقيا

يارب فرحنا بالزمالك النهارده





يا رب الزمالك يكسب انهارده يارب عاديه عليه خير





فرحونا

#الزمالك





اللهم لا تشمت فينا الاهلاوية ❤❤😇😂😂😂 #الزمالك





نادي القرن الحقيقي