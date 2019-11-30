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أخبار العالم

الملكة إليزابيث تقدم تعازيها في ضحايا حادث جسر لندن الإرهابي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:45 م
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "رويترز" أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة قدمت "تعازيها ودعواتها وتعاطفها العميق مع كل من فقدوا أحبائهم" في حادث جسر لندن الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة.

وكشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في هجوم جسر لندن الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب.

وأضافت شرطة متروبوليتان - وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت - أنه في فبراير عام 2012، أدين خان في جرائم إرهاب وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018.

يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت أمس المهاجم الذي حاول طعن عدد من المارة بسكين عند جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه إرهابيون قبل عامين.

وفور وقوع الحادث أعلنت الشرطة، إخلاء محطة مترو أنفاق أوكسفورد بالعاصمة لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليقا على الحادث: "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وإن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".
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