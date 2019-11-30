ضبط مصنع ملابس جاهزة تلاعب مالكه بماركات إيطالية بقصد التربح وغش الجمهور

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 218 قطعة ملابس منتج نهائي و40 كيلو جرام توب قماش غير مطابق للمواصفات وتيكت لعلامات تجارية كبري وماكينات غير مرخصة داخل مصنع للملابس الجاهزه بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا.





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بفرع وغرب ووسط الدلتا بلاغا حول قيام "عماد .ع " 47 سنة ومقيم بناحية قرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بإدارة مصنع ملابس جاهزة غير مطابقة للمواصفات وقيام المذكور بإثبات بلد المنشأ على العبوات "صنع فى إيطاليا " كوسيلة لتحقيق ارباح كبيرة من بيعها.





وتم استهداف المصنع وهو ما أسفر عن ضبط 218 قطعة ملابس منتج نهائي و40 كيلو جرام توب قماش غير مطابق للمواصفات و722 تيكت لعلامة تجارية كبري وماكينات "خياطة" المستخدمة فى التصنيع.



