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تكنولوجيا

بيع بيانات أكثر من 20 مليون مستخدم لـ Mixcloud بـ 4000 دولار على الشبكة السوداء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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ندى على
ذكر موقع "TechCrunch" أن شركة Mixcloud"" قد تركت بيانات عملائها دون حماية، وأنه قد تم اختراق حسابات أكثر من 20 مليون مستخدم في محاولة لبيع بيانات مستخدمى الشركة على الشبكة السوداء.

وقال أحد الأشخاص الذين حصلوا على هذه البيانات، والذى من المرحج أنه كان يقوم ببيعها على الشبكة السوداء، أن التسجيلات التى حصل عليها هى لحوالى 20 مليون مستخدم وتحتوى على بيانات خاصة بهم.

وأعطى البائع لموقع "TechCrunch" نسخة من البيانات التى بحوذته للموقع حيث قام الموقع بفحص البيانات واكتشف أنها تحتوى على أسماء المستخدمين وعنوانين الحسابات البريدية الخاصة بهم وكلمات المرور، كما احتوت أيضا على أوقات تسجيلات الدخول والخروج، بالإضافة إلى البلاد التى دخل منها المستخدمين والبروتوكول إنترنت الخاص بهم والصور الشخصية لهم.

ومن غير المعروف العدد الفعلى للمستخدمين الذين تم اختراقهم ولكن البائع قال إنها حوالى 20 مليون من التسجيلات وأنه يوجد أكثر من هذا العدد بكثير على الشبكة السوداء، كما أنه تم تسعير البيانات بحوالى 4000 دولار. ولم تعلق الشركة على أى من هذه المعلومات، حتى الآن.

وشركة Mixcloud هي شركة بريطانية تقدم خدمة بث موسيقى عبر الإنترنت تتيح الاستماع وتوزيع البرامج الإذاعية ،بالإضافة إلى الدي جي والبودكاست ، ويتم تعهيدها من قِبل مستخدميها المسجلين.
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