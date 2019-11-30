يورو 2020.. إيطاليا مع سويسرا رفقة تركيا في المجموعة الأولي

أسفرت قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 عن وقوع إيطاليا مع تركيا في افتتاح البطولة على الملعب الأولمبي في روما التي ستقام في عدة مدن أوروبية لأول مرة، ولن تستضيفها دولة واحدة طوال مشوارها، وهو ما يخلق احتمالات كثيرة على صعيد المجموعات.





وجاءت منتخبات باقي المجموعة كالآتي:





إيطاليا

سويسرا

تركيا

ويلز





وجاءت المستويات للمنتخبات المشاركة في يورو 2020 كالاتي:





المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا (مستضيف)، إنجلترا (مستضيف)، ألمانيا (مستضيف)، إسبانيا (مستضيف) وأوكرانيا.





المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا (مستضيف) وروسيا (مستضيف)





المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك (مستضيف)، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.





المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.



