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أخبار العالم

أمين عام الناتو: الحلف سيمنع داعش من التوغل في أفغانستان

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من تشكيل صفوفه في أفغانستان بعدما فقد سيطرته في سوريا والعراق.

وأضاف ستولتنبرج -حسبما نقلت عنه وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية، اليوم الأحد- أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة أي تحد مشترك يهدف إلى منع أفغانستان أن تصبح مجددًا ملاذًا آمنًا للإرهابيين الدوليين. 

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على ضرورة منع تنظيم "داعش"من إعادة تشكيل صفوفه مجددًا في أفغانستان.

وأطلع ستولتنبرج الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، على جدول أعمال اجتماع قادة "ناتو"، الذي من المقرر انعقاده يومي الثلاثاء والأربعاء في لندن، مؤكدًا أن مهمة "ناتو" في أفغانستان ستكون جزءًا من المحادثات.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة لأفغانستان الأسبوع الماضي حيث صرّح خلال الزيارة بأن حركة طالبان المسلحة تريد إبرام اتفاق، موضحًا أن واشنطن تنخرط في محادثات سلام مع الحركة، كما أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار مع استئناف محادثات السلام.
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