آرسنال في ضيافة نورويتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق آرسنال، ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





موعد مباراة نورويتش سيتي ضد آرسنال





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام الرابعة عصرًا، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".





وستكون هذه المهمة هي الأولى للسويدي فريدي ليونبرج، المدرب المؤقت لآرسنال، والذي تولى مهمة الفريق خلفًا لأوناي إيمري.





وكان آرسنال أعلن أول أمس، الجمعة رحيل أوناي إيمري عن تدريب الفريق، بعد 18 شهرًا من توليه المهمة الفنية خلفًا للمدرب لآرسين فينجر.





وخاض آرسنال 13 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 6، فيما تلقى 3 هزائم.



