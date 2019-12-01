أمر طبيعي.. أحمد السجيني يكشف تفاصيل مشادة وكيل مجلس النواب ووزير الصناعة | شاهد

علق أحمد السجيني "رئيس مجلس الإدارة المحلية بمجلس النواب"، على المشادة التي حدثت بين "سليمان وهدان وكيل مجلس النواب" ووزير الصناعة خلال الاجتماع بالبرلمان، مؤكدا أن المشادة طبيعية جيدا، حيث وصف البرلمان بـ"مجلس الكلام".



وأضاف "السجيني" خلال حواره لـ برنامج «حديث المساء» الذي يذاع علي فضائيه «ام بي سي مصر»، أن هذه المشادات تحدث في مختلف برلمانات العالم، وأبرزها مجلس" العموم البريطاني" حيث انه ليس كمجلس تنفيذي ، بل هو مجلس النقاشات.



ولفت"السجيني"، إلى أن البرلمان الذي لا يشهد مشادات كلامية لا يعد برلمانا، موضحا أن تلك المشاهدات لها ضوابط تحكمها اللائحة، بعيدا عن التجاوزات اللفظية حيال سخونة الموقف.



وأشار إلى أن ملف قانون 44 عام 2014، والذي يخص التعامل مع أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، اخذ حوالي 28 اجتماع اخرهم الـ 29 الذي استمر لمدة 7 ساعات لتحقيق الهدف منه الأمر استنادا للقانون .