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فن

بفستان جذاب | عبير صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور .. شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:21 م
عبير صبرى
عبير صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلقت عبير صبري قائلة "films".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

القمر - بحبك - ماشاءالله - النجمة


واختتمت ، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
بفستان جذاب | عبير صبرى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور .. شاهد
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