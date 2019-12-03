الأهلي يفاوض الصخرة ناشئ بورفؤاد

دخل مسئولو قطاع الناشئين في النادي الأهلي لكرة القدم فى مفاوضات مكثفة مع ميدو رمضان لاعب دفاع فريق الناشئين من مواليد ٢٠٠٤ بنادي بورفؤاد من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأبدى ياسر ريان مدرب الفريق إعجابه الشديد بالإمكانات التى يمتلكها اللاعب مطالبا المسئولين بضرورة الدخول في مفاوضات من اجل ضمه خلال المرحلة المقبلة حتى يدعم الفريق فى الموسم القادم.



وظهر ميدو الشهير بالصخر بمستوى متميز للغاية خلال الموسم الحالى مع فريقه فى دورى منطقه بورسعيد والذي حقق المركز الثاني وتأهل للمشاركة في دوري القطاعات هذا العام وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدورى الممتاز.



يذكر أن ميدو يعد أحد ناشئي النادى بورفواد وشارك مع الفريق مواليد ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ من قبل فى جميع المباريات هذا الموسم و كان ذو مستوى متميز و محط أنظار الجميع.