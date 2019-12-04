أجازة شتوية.. لقاء الخميسى ومحمد عبدالمنصف يشعلان انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة أثناء قضاء علطتهما الشتوية.





ونالت الصور اعجاب كبير من متابعى لقاء الخميسى و جاءت ابرز التعليقات:





ربنا يخليكوا لبعض، وحشتنا يا عبدالمنصف، اجازة سعيدة.



