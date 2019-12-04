أجازة شتوية.. لقاء الخميسى ومحمد عبدالمنصف يشعلان انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصور الجديدة أثناء قضاء علطتهما الشتوية.
ونالت الصور اعجاب كبير من متابعى لقاء الخميسى و جاءت ابرز التعليقات:
ربنا يخليكوا لبعض، وحشتنا يا عبدالمنصف، اجازة سعيدة.
يذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.