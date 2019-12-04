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رياضة

معتز البطاوي: الروح سر انتصارات سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:23 م
معتز البطاوى
معتز البطاوى
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عبدالله هشام
أشاد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، بالروح التي يتمتع بها لاعبي الفريق الأول، مؤكدا أن هذه الروح هي سر الانتصارات التي يحققها الفريق في دوري الدرجة الثانية، والتي كان أخرها الفوز الدرامي على الترسانة.

وكان سيراميكا كليوباترا حقق فوزا دراميا على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري الدرجة الثانية.

وعاد البطاوي ليقول: "الفوز على الترسانة جاء بصعوبة، فهو فريق عريق ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، بصرف النظر عن ترتيب الفريق في جدول الدوري إلا أن الشواكيش يواجه سوء توفيق، كنا قلنا في وقت سابق، كل المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة".

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة كوكا كولا مساء الاثنين المقبل على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى ١٦ نقطة وبفارق خمسة أهداف عن جمهورية شبين صاحب المركز الثاني ب ١١ نقطة
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