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فن

اخبار الفن.. ظهور نادر لـ نور ابنة شقيق عادل إمام.. ووصية جديدة لـ هيثم أحمد زكي.. هنا الزاهد تستأصل المرارة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، عبر التقرير الآتي.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا نادرة لـ عائلة الفنان عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

فاجأت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، أصدقاءها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتعليق الأمومة بعد اختفائها وعدم تفاعلها عبر حسابها لأكثر من أسبوعين متواصلين، منذ أخر منشور لها، التي أعلنت من خلاله عن عزمها عمل مشروع خيري، ليكون صدقة جارية لـ هيثم.

كشفت المطربة كارول سماحة عن تعرضها للتحرش فى اكثر من موقف، لذلك فهى دائما تدعم اى جهات تناهض التحرش وتطالب بعقوبات غليظة على المتحرشين.

أقيم مساء اليوم الأربعاء عزاء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بمسجد الشيشينى بمنطقة فيصل بالجيزة بجوار منزله.

نشرت الفنانة هنا الزاهد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن استئصال المرارة وذلك بعد ان تعرضت فى الفترة الاخيرة الى وعكة صحية شديدة.

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن وصية جديد للفنان الراحل هيثم أحمد زكى مؤكدة أنه كان يرفض اقامة حفل تأبين له عقب رحيله وهو الأمر الذى دفعها لعدم حضور حفل تأبينه الذى اقيم فى قصر السينما.
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