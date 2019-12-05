حمدي النقاز يكشف كواليس وتفاصيل أزمته مع الزمالك وحقيقة حديثه مع ساسي

كشف حمدي النقاز، نجم فريق الزمالك السابق، عن كواليس الأزمة التي اضطرته إلى فسخ تعاقده مع الكيان الأبيض في الأيام الماضية.





وأكد حمدي النقاز، في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتقاضَ أي مبلغ من مستحقاته المالية منذ شهر أغسطس الماضي، مشددًا على أنه لم يتحدث في هذا الأمر مع أي من مسؤولي الفريق أو اللاعبين.





وأضاف حمدي النقاز، أنه لم يفكر في الفسخ منذ البداية، وحرص على التركيز في الملعب فقط، ولكن مع استمرار الوضع طلب من المحامي الخاص به اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقه.





وتابع حمدي النقاز، أنه لم يتحدث إلى فرجاني ساسي نجم الفريق في هذا الأمر؛ خاصة أن الجميع يعاني من المشكلة نفسها، وعدم الحصول على المستحقات المالية، مؤكدا تلقيه العديد من العروض لضمه.





وأكمل حمدي النقاز، أنه يحب الزمالك كثيرا وحرص على المشاركة مع الفريق حتى آخر وقت أمام مازيمبي؛ حبًا في النادي، ومن أجل مصلحته.