ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:32 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى
فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة مدوية صباح اليوم فى أزمة هروب حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق بدعوى عجم حصوله على راتبه الشهري على مدار الشهور الأربعة الماضية.

وكشف مرتضى منصور عبر فيديو بثه الموقع الرسمى للنادي صباح اليوم، أكاذيب الدولى التونسى حمدي النقاز بحضور وكيل أعماله المصري نبيل أبوزيد ومحمد ابوطالب المدير المالى للنادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور عارضا عقد النقاز، أن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي لمدة 4 مواسم مر منها موسمين بخلاف الموسم الثالث الجاري وأنه حصل على مستحقاته المالية كأخر دفعتين فى أغسطس 2019 ودفعة مقدم تعاقده مستحقة فى يناير 2020 حصل عليها ويستحق له دفعة فى أول أبريل 2020 وبالتالى أن الحديث عن مستحقاته المتأخرة لدي النادي من نسيج أكاذيبه.

وفجر مرتضى منصور بأن وكيل حمدى النقاز الذى لعب دور الوسيط فى أنتقاله للنادي الزمالك نبيل أبوزيد المدون إسمه فى العقد الثلاثى بين اللاعب وناديه السابق النجم الساحلى التونسى ونادي الزمالك والعقد الخاص بتعاقده مع الزمالك، سبق وقدم شكوى ضد اللاعب لاتحاد الكرة وكان ينوى رفعها للفيفا لإيقافه محليا ودوليا بسبب رفض النقاز منحه قيمة الـ 10 % المستحقة له عن نسبته فى انضمام اللاعب للزمالك والبالغة 142 ألف و500 دولار بعدما حصل فقط منها على 10 ألاف دولار.

وشدد مرتضى منصور على أن حمدى النقاز نصب على نبيل أبوزيد الذى تراجع عن شكواه بتدخل شخصي منه على وعد بمنحه بمستحقاته من مستحقات النقاز لدي النادي والتى كانت مستحقة فى أبريل قبل هروبه ونكرانه الجميل لمجلس الزمالك الذى وقف بجواره فى جميع أزماته بالقاهرة.

وأبدي مرتضى منصور غضبا واستياءا شديدا من بعض وسائل الإعلام المصرية لإفساحها المجال أمام أكاذيب النقاز ومحاميه وعدم الإستماع لوجهة نظر النادي ورئيسه خاصة أن المستندات والعقود لا تكذب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحدها بـ قشرة فاكهة.. 5 طرق للتخلص من الزوائد الجلدية والبثور

إنجي علي تثير الجدل مع سعد الصغير.. فيديو

12 ساعة تكتب نهاية TEN.. إدارة القناة اجتمعت بالعاملين.. ونشأت الديهي غادر غاضبًا

اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

الدولار يسجل 16.6 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-12-2019

اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحراء البيضاء في الفرافرة.. متحف مفتوح لهواة السفاري.. شاهد

الأول في الرياض والثاني خليجيا.. السعودية تنطلق بسرعة الصاروخ بـ"قطار العاصمة"

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين