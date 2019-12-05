مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

فجر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة مدوية صباح اليوم فى أزمة هروب حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق بدعوى عجم حصوله على راتبه الشهري على مدار الشهور الأربعة الماضية.



وكشف مرتضى منصور عبر فيديو بثه الموقع الرسمى للنادي صباح اليوم، أكاذيب الدولى التونسى حمدي النقاز بحضور وكيل أعماله المصري نبيل أبوزيد ومحمد ابوطالب المدير المالى للنادي الأبيض.



وقال مرتضى منصور عارضا عقد النقاز، أن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي لمدة 4 مواسم مر منها موسمين بخلاف الموسم الثالث الجاري وأنه حصل على مستحقاته المالية كأخر دفعتين فى أغسطس 2019 ودفعة مقدم تعاقده مستحقة فى يناير 2020 حصل عليها ويستحق له دفعة فى أول أبريل 2020 وبالتالى أن الحديث عن مستحقاته المتأخرة لدي النادي من نسيج أكاذيبه.



وفجر مرتضى منصور بأن وكيل حمدى النقاز الذى لعب دور الوسيط فى أنتقاله للنادي الزمالك نبيل أبوزيد المدون إسمه فى العقد الثلاثى بين اللاعب وناديه السابق النجم الساحلى التونسى ونادي الزمالك والعقد الخاص بتعاقده مع الزمالك، سبق وقدم شكوى ضد اللاعب لاتحاد الكرة وكان ينوى رفعها للفيفا لإيقافه محليا ودوليا بسبب رفض النقاز منحه قيمة الـ 10 % المستحقة له عن نسبته فى انضمام اللاعب للزمالك والبالغة 142 ألف و500 دولار بعدما حصل فقط منها على 10 ألاف دولار.



وشدد مرتضى منصور على أن حمدى النقاز نصب على نبيل أبوزيد الذى تراجع عن شكواه بتدخل شخصي منه على وعد بمنحه بمستحقاته من مستحقات النقاز لدي النادي والتى كانت مستحقة فى أبريل قبل هروبه ونكرانه الجميل لمجلس الزمالك الذى وقف بجواره فى جميع أزماته بالقاهرة.



وأبدي مرتضى منصور غضبا واستياءا شديدا من بعض وسائل الإعلام المصرية لإفساحها المجال أمام أكاذيب النقاز ومحاميه وعدم الإستماع لوجهة نظر النادي ورئيسه خاصة أن المستندات والعقود لا تكذب.