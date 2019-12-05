لو راجل كل.. تحرك برلماني عاجل لمحاكمة مصنعي ابليكس | تفاصيل

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمحاكمة كل من شاركوا فى التصنيع والترويج والإعلان عن مستحضر " أبليكس " الذى كان منتشرًا وبصورة رهيبة على غالبية القنوات الفضائية وشارك فى الترويج والإعلان عنه كبار الفنانين والفنانات للاسف الشديد وأتضح انه مخالف وأنه وهم وتضليل للمواطنين الغلابة الذين تسابقوا على شرائه على اساس أنه للتخسيس.



ووصف " عامر " فى طلب أحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ما كشف عنه مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان من منشور للمعهد القومي للتغذية يفيد بأن شركة "فارما كلينك" لم تستكمل إجراءات نقل ملكية مستحضر "أبليكس" إليها طبقا لقرار وزيرة الصحة



وتابع النائب :"أنه بعد فحص العقار تبين أنه مخالف لما قد جرى تسجيله في المعهد مسبقا من حيث الشكل والبيانات، بالإضافة إلى تسجيل المستحضر في المعهد القومي للتغذية تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن من عدمه .



وأوضح النائب، أن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة بالكارثة والفضيحة والمهزلة لكل من شاركوا فى هذه الجريمة النكراء، مطالبًا بالتحقيق الفورى فى هذه التصريحات ومحاكمة كل المخالفين والغشاشين الذين يتاجرون فى صحة المواطن المصرى خاصة أن المصدر اشار إلى أن مكونات المصدر لا تتجاوز كونه مستحضر للألياف ويتضمن الإعلان الخاص بالمنتج الإشارة إلى عدم ممارسة الرياضة التي تعتبر أساس الرغبة في فقدان الوزن.



وأعرب المهندس محمد فرج عامر عن أسفه الشديد لتصريحات المصدر التى دعا فيها المواطنين إلى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحتهم وأمنهم وسلامتهم وتناسى أن المواطنين هم الضحايا وأن من يقومون بالدعاية لهذا المنتج السيئ والمضر بصحة المواطن المصرى هم أصحاب القنوات الفضائية المضللة وكبار الفنانين والفنانات الذين يلهثون وراء الاموال بالقيام بهذه الاعلانات الكاذبة والمضللة.



وتساءل المهندس محمد فرج عامر عن دور الحكومة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضد هذه القنوات المشبوهة وضد مصانع بير السلم التى تقوم بإنتاج هذه السموم التى تدمر صحة المواطنين تجدر الاشارة الى أن مباحث الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تمكنت من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس" الذي يُعلن عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية للمنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان إلى وجود تصريح بوزارة الصحة.