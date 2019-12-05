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أخبار العالم

بعد الإفلاس الكبير.. سميح ساويرس يستحوذ على فرع شركة توماس كوك في ألمانيا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:47 م
رجل الأعمال سميح
رجل الأعمال سميح ساويرس
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أحمد محرم
ذكر موقع "en24" الإخباري أن الملياردير سميح ساويرس أصبح على بُعد خطوات من التحول إلى واحد من أكبر المستثمرين في مجال السفر والنقل في ألمانيا، بعدما اشترت شركته Raiffeisen Touristik Group فرع شركة "توماس كوك" البريطانية في ألمانيا.

وكان نجاح ساويرس في الحصول على امتياز المشاركة في مشروع نفق جوتهارد، وهو أطول وأعمق نفق للسكك الحديدية في العالم يجتاز قلب جبال الألب في سويسرا، قد أثار ضجة كبيرة في سويسرا.

وأوضح الموقع أن شركة توماس كوك البريطانية العريقة والعملاقة أعلنت إفلاسها خلال الخريف الحالي، وبدأت عملية كبرى لبيع أصولها في دول عديدة، وقد حصلت الصين على حقوق العلامة التجارية لشركة توماس كوك مقابل 14 مليون فرنك، ولا يُعرف بعد المبلغ الذي دفعه ساويرس لشراء فرع الشركة في ألمانيا.

ويملك ساويرس حصة 74.9% من شركة Raiffeisen Touristik Group التي تحقق مبيعات بقيمة 3.5 مليار يورو، وتمتلك فرع توماس كوك في هولندا أيضًا، بالإضافة إلى 700 وكالة سفر.

كما يمتلك ساويرس ثلث أسهم شركة FTI للسياحة في ميونيخ، ويعود اهتمامه الشديد بالاستثمار في مجال السياحة إلى امتلاكه سلسلة ضخمة من الفنادق، حيث تملك شركته "أوراسكوم" 35 فندقًا في مصر والإمارات وعمان وسويسرا، وتخطط لإقامة مشروعات فندقية في المغرب وجمهورية الجبل الأسود.
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