الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير البرازيلي

استدعت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الامريكيتين والكاريبي المستشار حنان جرار اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، فرانسيسكو ماورو اولند سفير جمهورية البرازيل لدى دولة فلسطين، وذلك عقب زيارة النائب البرازيلي ادواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، لمستوطنة بساجوت المقامة على الأراضي الفلسطينية مساء أمس ضمن جدول زيارته لإسرائيل والتي تستمر لعدة أيام برفقة وفد برلماني برازيلي.



أكدت المستشار جرار بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية هي غير شرعية و غير قانونية وأن زيارتها من قبل السيد ادواردو بولسونارو ما هو إلا خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كما وأن هذه الخطوة لا تعكس صورة البرازيل التي يعرفها الشعب الفلسطيني لمدة طويلة، وأن البرازيل كانت إحدى أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية ومن أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أمريكا اللاتينية.



لذلك فإن دولة فلسطين تحرص كل الحرص على الحفاظ على العلاقات الثنائية الوطيدة مع البرازيل، وأن هذه الخطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين.