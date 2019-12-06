إياتا: انخفاض الطلب على الشحن الجوي في الشرق.. وأفريقيا تسجل أعلى نمو خلال أكتوبر

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت انخفاض مستويات الطلب خلال أكتوبر الماضي، بمعدّل 3.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتشير هذه النتائج إلى بداية ضعيفة لموسم ذروة الشحن الجوي التقليدي، ويمر الانخفاض بأحجام الشحن على أساس سنوي في الشهر الثاني عشر على التوالي.



وشهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، انخفاضًا في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6.0% خلال أكتوبر 2019، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليشكل الانخفاض الأكبر في الطلب على الشحن الجوي على مستوى كافة المناطق في شهر أكتوبر، علمًا أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة 0.9%.



وأشار التقرير، أن أحجام الشحن الجوي المعدّلة موسميًا عاودت النمو بشكلٍ طفيف، ما يشير إلى تطوّر إيجابي بالنسبة لشركات الشحن الجوي الكبرى في المنطقة، وذلك في ظلّ التحديات التشغيلية والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات على المستوى الجغرافي والسياسي.



في حين، سجّلت شركات الطيران الأفريقية أسرع معدلات النمو على مستوى كافة المناطق خلال أكتوبر لعام 2019، مع زيادة في الطلب بلغت 12.6% قياسًا بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ ساهمت العلاقات التجارية والاستثمارية القوية مع آسيا في تحقيق هذا الأداء الإيجابي.



وازدادت أحجام الشحن الجوي على المسارات الآسيوية - الأفريقية الأساسية بمعدّل 23% سنويًا خلال شهر سبتمبر (وفق آخر البيانات المتاحة)، كما سجلت السعة نموًا قدره 13.9% على أساس سنوي.