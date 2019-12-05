ديسابر: لعب مباراة كل 4 أيام ليس مشكلة لكن بشرط.. فيديو

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات، وهو ما يؤثر على الجانب الفني والبدني للفريق.



وأشار ديسابر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت، بعد مواجهة بيراميدز والنجوم، إلى أن فريقه لعب في الكونفدرالية منذ أيام معدودة قبل مواجهة كأس مصر اليوم الخميس، ثم الاستعداد سريعا لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة بالدوري.



وأضاف: "لعب مباراة كل 4 أيام ليس مشكلة، ولكن يجب أن نعلم التوقيتات بشكل مسبق".



وحقق بيراميدز الفوز على حساب النجوم بسداسية مقابل هدف وحيد، ليتأهل لدور الـ16 بكأس مصر.



وأضاف: "لدينا عدد كاف من اللاعبين، والجميع سيشارك، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بعقلية محترفة، وبمجرد إشراك أي لاعب في المباراة يؤدي بكل طاقته، وهم يتفهمون ذلك".



واختتم: "لدي 25 لاعبا جاهزين بالفعل استطيع أن اتعامل معهم جميعا، وفي المباراة المقبلة، سيعود بعض اللاعبين لبدء المباريات".