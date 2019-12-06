قائد الجيش البريطاني: داعش لم يهزم إطلاقا.. وسوريا أصبحت صندوقا للتبغ

حذر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، السير نيك كارتر، من انتشار الإرهاب بشكل متزايد، مؤكدًا أن تنظيم داعش لم يهزم بعد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال نيك كارتر في خطابه السنوي بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن تنظيم داعش والتطرف "لم يتم هزيمتهما على الإطلاق"، والدليل على ذلك حادث جسر لندن الذي نفذ الأسبوع الماضي.





وأضاف أن سوريا أصبحت صندوق تبغ يمكن أن يشتعل بسهولة بالغة، مشيرًا إلى حرب المنطقة "الرمادية" الذي كان "تصعيدًا لا مبرر له".





وأوضح أن هناك أكثر من 1000 جماعة مسلحة تقاتل في سوريا، لافتا: "بالطبع.. هؤلاء الجماعات لديها جداول أعمال مختلفة جدًا.. وهذا هو صندوق التبغ الذي وضعت فيه سوريا ويمكن أن يشتعل بسهولة".



