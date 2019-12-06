ليستر سيتي يقطع الطريق على أرسنال ويجدد عقد رودجرز حتى 2025

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد مدربه الإيرلندي برندان رودجرز حتى يونيو 2025 وبتجديد التعاقد أغلق الباب أمام عديد من الأندية التي سعت في الأونة الأخيرة للظفر بخدمات مدرب ليفربول وسيلتك الإسكتلندي السابق.





وتولى رودجرز مهمة تدريب الثعالب في فبراير الماضي وقاد الفريق للفوز في 17 من أصل 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، أما مالك نادي ليستر سيتي أبدى سعادته لتجديد تعاقده مع المدير الفني قائلا عبر الموقع الرسمي: "إن صفات بريندان كمدرب معروفة وواضحة بالطريقة التي سعى بها لإطلاق العنان لكل الإمكانات في كل عضو من أعضاء فريقنا".





فيما علق رودجرز قائلا: "عندما اتخذت قرار المجيء إلى ليستر سيتي، كان السبب في ذلك أنني متحمس للاتجاه الذي سلكه النادي وكيف يمكنني تطبيق تجربتي، جئت إلى هنا بغرض إضافة شيء للمساعدة في بناء النادي للمستقبل".





وكان أرسنال الإنجليزي ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الإيرلندي عقب رحيل الإسباني أوناي إيمري وتعيين السويدي فريدي ليونبرغ بشكل مؤقت.





ويلتقي ليستر يوم الأحد المقبل مع أستون فيلا الذي جدد عقد مدربه دين سميث الأسبوع الماضي أيضا، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.



