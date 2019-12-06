ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم تونس: الأهلي لديه أزمة في التعاقد مع المحترفين.. وفلافيو آخر المميزين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:48 م
وليد آزارو
وليد آزارو
Advertisements
يسرى غازى
كشف نجم الكرة التونسية طارق دياب عن مرور فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بـ أزمة فى التعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى جيد في السنوات الأخيرة.

وقال طارق دياب فى تصريحات فضائية على هامش لقاء الأهلي والهلال السوداني: أزمة الأهلى فى السنوات الأخيرة فى التعاقد مع لاعبين أجانب خاصة فى مركز الهجوم لم يكونوا على المستوى المقنع.

وأضاف طارق دياب: آخر جيل اللاعبين المحترفين المميزين في النادي الأهلي، يعتبر فلافيو، لافتا إلى أن القلعة الحمراء غابت عن البطولات القارية فى إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وتابع طارق دياب: آجايي وآزارو ليسا مقنعين، والأزمة فى اللاعبين المحترفين، ولا بد من التعاقد مع لاعب محترف، أفضل من المحلي، ولا يكون ملازما للدكة.

يذكر أن الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر، سيلتقى بعد قليل، 9 مساء، نظيره الهلال السوداني، على ملعب استاد السلام (ستاد الأهلي) في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مواجهة الأهلي.. صدمة لـ الهلال في الملاعب المصرية

هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد الساعة 12 ليلًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

عرض خاص لـ فيلم استدعاء ولي عمرو.. 9 ديسمبر

الرجاء المغربي يهزم فيتا كلوب 1-0 فى عقر داره بـ دورى الأبطال

الشيخ محمد حسان .. تعرف على حقيقة وفاة الداعية السلفي

كتفوها وقتلوها.. مسنة تدفع حياتها ثمنا لـ 3 غوايش و5 آلاف جنيه في دمياط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات جبنة مقلية مع سلطة الذرة