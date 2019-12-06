نجم تونس: الأهلي لديه أزمة في التعاقد مع المحترفين.. وفلافيو آخر المميزين

كشف نجم الكرة التونسية طارق دياب عن مرور فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بـ أزمة فى التعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى جيد في السنوات الأخيرة.وقال طارق دياب فى تصريحات فضائية على هامش لقاء الأهلي والهلال السوداني: أزمة الأهلى فى السنوات الأخيرة فى التعاقد مع لاعبين أجانب خاصة فى مركز الهجوم لم يكونوا على المستوى المقنع.وأضاف طارق دياب: آخر جيل اللاعبين المحترفين المميزين في النادي الأهلي، يعتبر فلافيو، لافتا إلى أن القلعة الحمراء غابت عن البطولات القارية فى إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.وتابع طارق دياب: آجايي وآزارو ليسا مقنعين، والأزمة فى اللاعبين المحترفين، ولا بد من التعاقد مع لاعب محترف، أفضل من المحلي، ولا يكون ملازما للدكة.يذكر أن الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر، سيلتقى بعد قليل، 9 مساء، نظيره الهلال السوداني، على ملعب استاد السلام (ستاد الأهلي) في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.